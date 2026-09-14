Temblores de 4.1 y 3.7 sacuden a Colombia este lunes: tuvieron epicentro en Chocó

Dos nuevos sismos fueron registrados durante la mañana de este lunes 14 de septiembre en Colombia y fue percibido en diferentes ciudades del país, principalmente en el Pacífico colombiano. El primero y más fuerte, su magnitud fue de 4.1 y tuvo epicentro en Sipí (Chocó) a 2 km, Nóvita (Chocó) y fue a las 9:57 de la mañana.

Tan solo, unos minutos después, a las 10:01 de la mañana, un nuevo sismo de 3.7,con profundidad de 46 km, en Sipí - Chocó, volvió a sacudir a esta zona del país. De acuerdo con el boletín emitido por el SGC, el epicentro del sismo en Chocó fue localizado a 11 kilómetros del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó.

Hasta el momento, las autoridades no ha reportado daños o afectaciones humanas en este punto del Chocó donde se sintió el movimiento telúrico. Hay que decir que un mes después de que un terremoto de 7,4 grados en el oeste de Colombia causara 331 muertos, 4.500 heridos, al menos 111 desaparecidos y 466.700 afectados, persisten las necesidades sanitarias, de salud mental y alojamiento en las comunidades más afectadas.

Aunque las operaciones de rescate han concluido en la mayoría de las zonas, "las personas afectadas por el terremoto necesitan atención sanitaria para prevenir complicaciones derivadas de enfermedades crónicas o de interrupciones en los calendarios de vacunación", indicó en un comunicado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).



También requieren apoyo psicosocial para ayudarles a afrontar las consecuencias del trauma, y acceso a alimentos, productos de higiene y otros bienes esenciales, agregó la federación.

"A medio y largo plazo las comunidades afectadas necesitarán apoyo para recuperar sus medios de vida, reconstruir su resiliencia y reforzar la preparación ante futuras emergencias y desastres", indicó FICR.