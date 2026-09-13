Temblores hoy en Colombia, 13 de septiembre: SGC reportó último sismo, magnitud y epicentro

Los sismos registrados hoy,domingo 13 de septiembre de 2026, mantienen la actividad sísmica como uno de los temas de seguimiento en Colombia. Durante las primeras horas de la jornada se reportaron varios movimientos telúricos en diferentes departamentos, de acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Temblores hoy en Colombia registrados este 13 de septiembre de 2026

Estos son los temblores reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) este domingo 13 de septiembre, organizados del más reciente al más antiguo:

Temblor en La Florida, Nariño — 3:48 p. m.



El Servicio Geológico Colombiano reportó un evento sísmico de magnitud 2,9 a las 3:48 p. m. de este domingo 13 de septiembre de 2026. El movimiento tuvo una profundidad superficial y su epicentro fue localizado en La Florida, Nariño, una zona de influencia del volcán Galeras, de acuerdo con el boletín actualizado del SGC.

Temblor en San José del Palmar, Chocó — 2:17 p. m.

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Dos horas antes, a las 2:17 p. m., se registró otro evento sísmico, esta vez de magnitud 3,3, con una profundidad de 83 kilómetros. El SGC ubicó el sismo en San José del Palmar, Chocó. Por sus características, se trató de un movimiento de mayor profundidad que el reportado posteriormente en Nariño.

Temblor en Los Santos, Santander — 12:55 p. m.

El evento más antiguo de los tres fue registrado a las 12:55 p. m., con una magnitud de 4,0 y una profundidad de 155 kilómetros. El epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, una zona del país reconocida por su frecuente actividad sísmica.

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Los Santos, Santander, una zona de alta actividad sísmica

Los Santos y sus alrededores son una de las regiones de Colombia donde se registra una actividad sísmica frecuente. Por esta razón, los movimientos telúricos en esta zona hacen parte habitual del monitoreo realizado por el Servicio Geológico Colombiano.

Hasta el momento del reporte no se indicó que este movimiento haya provocado afectaciones. La percepción de un sismo, sin embargo, puede variar dependiendo de la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar un lugar seguro. También es importante tener identificadas las rutas de evacuación y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

Los reportes sobre sismos hoy en Colombia pueden cambiar durante el día, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Geológico Colombiano para conocer la magnitud, profundidad y ubicación de nuevos movimientos.