MinVivienda identificó más de 500 municipios en peligro por el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas del país que presentan niveles alto y muy alto de riesgo frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño, por lo que pidió a las autoridades territoriales fortalecer desde ahora las medidas de preparación.

Del total, 111 territorios están en nivel muy alto de riesgo y 447 en nivel alto. Los principales impactos estarían relacionados con una menor disponibilidad de agua, posibles afectaciones a los sistemas de acueducto, incendios forestales y un deterioro en la calidad del recurso.

Fenómeno de El Niño, municipios en alerta por reducción de la disponibilidad de agua. Foto cortesía.

Ante este escenario, el Ministerio recomendó a alcaldes, gobernadores, empresas de servicios públicos y gestores comunitarios identificar fuentes alternativas de abastecimiento, revisar la autonomía de los sistemas, monitorear permanentemente las fuentes de agua y garantizar equipos para atender eventuales emergencias.

También se plantea fortalecer el control de las pérdidas de agua, promover el uso eficiente del recurso y establecer con anticipación puntos de carga, rutas y capacidades para el suministro mediante carrotanques, en caso de ser necesario.



Sequía causada por el fenómeno de El Niño. Foto cortesía Ministerio de Vivienda.

El Ministerio advirtió, además, que la preparación debe contemplar un escenario dual: aunque aumentan las probabilidades de sequías, desabastecimiento e incendios forestales, los territorios también deben mantenerse atentos a lluvias intensas que puedan provocar inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas.

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Según la entidad, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían mantenerse hasta el primer trimestre de 2027.