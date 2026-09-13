MinVivienda identificó más de 500 municipios en peligro por el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas del país que presentan niveles alto y muy alto de riesgo frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño, por lo que pidió a las autoridades territoriales fortalecer desde ahora las medidas de preparación.
Del total, 111 territorios están en nivel muy alto de riesgo y 447 en nivel alto. Los principales impactos estarían relacionados con una menor disponibilidad de agua, posibles afectaciones a los sistemas de acueducto, incendios forestales y un deterioro en la calidad del recurso.
Ante este escenario, el Ministerio recomendó a alcaldes, gobernadores, empresas de servicios públicos y gestores comunitarios identificar fuentes alternativas de abastecimiento, revisar la autonomía de los sistemas, monitorear permanentemente las fuentes de agua y garantizar equipos para atender eventuales emergencias.
También se plantea fortalecer el control de las pérdidas de agua, promover el uso eficiente del recurso y establecer con anticipación puntos de carga, rutas y capacidades para el suministro mediante carrotanques, en caso de ser necesario.
El Ministerio advirtió, además, que la preparación debe contemplar un escenario dual: aunque aumentan las probabilidades de sequías, desabastecimiento e incendios forestales, los territorios también deben mantenerse atentos a lluvias intensas que puedan provocar inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas.
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Según la entidad, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían mantenerse hasta el primer trimestre de 2027.