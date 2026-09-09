CREG activa medidas preventivas para garantizar el abastecimiento de energía durante El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) activó medidas preventivas para garantizar la confiabilidad y el abastecimiento de energía en el país durante el fenómeno de El Niño. La decisión se tomó tras evaluar los indicadores del sistema eléctrico y las recomendaciones del Centro Nacional de Despacho de XM y del Consejo Nacional de Operación.

Entre los factores que llevaron a activar el mecanismo están los bajos aportes hídricos, que completaron cuatro meses consecutivos por debajo de la media histórica y en agosto llegaron al 74,46 % de esa referencia. Además, la demanda de energía alcanzó un máximo histórico de 263,27 gigavatios hora al día y, al 3 de septiembre, el nivel de los embalses se ubicó en 83,22 %, por debajo del umbral técnico de alerta.

El fenómeno de El Niño. Foto: EFE.

Con las nuevas medidas, el Centro Nacional de Despacho programará un nivel mínimo de generación térmica, de acuerdo con las condiciones de los embalses, con el objetivo de reducir el uso de las reservas de agua y contar con mayor respaldo térmico en los próximos meses. También se establecen nuevas reglas para las ofertas de precio de las plantas de generación y un seguimiento diario a los indicadores del sistema.

Además, siempre que las condiciones lo permitan, la generación solar y eólica será despachada en la base de la operación. Según la CREG, estas medidas buscan recuperar gradualmente los niveles de los embalses y reducir el riesgo de que la demanda de los colombianos no pueda ser atendida durante el fenómeno de El Niño.



Hidroeléctrica El Guavio Foto: Enel

La Comisión explicó que esta decisión complementa las 11 resoluciones adoptadas para enfrentar el fenómeno climático, entre ellas un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía.