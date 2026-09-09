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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella se pronuncia por muerte de Juliana Ávila en la Maratón de Medellín

Presidente De La Espriella se pronuncia por muerte de Juliana Ávila en la Maratón de Medellín

El mandatario envió un mensaje de solidaridad al vicepresidente José Manuel Restrepo y a su familia, tras conocerse el vínculo sentimental de Juliana con su hijo Julián y allegado.

Presidente lamenta muerte de Juliana Ávila, joven fallecida tras correr la Maratón de Medellín
De La Espriella envió sus condolencias a la familia de la joven.
Foto: Presidencia y redes socicales.
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la muerte de Juliana Ávila Saouda, la joven de 20 años que falleció luego de sufrir una grave emergencia médica durante su participación en la Maratón Medellín 2026.

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A través de su cuenta de X, el mandatario expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la joven, así como al vicepresidente José Manuel Restrepo y a su hijo Julián Restrepo Céspedes, con quien Juliana sostenía una relación sentimental.

Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida
Escribió De La Espriella

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El presidente agregó que la muerte de la joven representa una pérdida que conmueve al país y destacó que se trataba de una mujer que tenía toda una vida por delante.

“Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación”, manifestó el mandatario, quien terminó su mensaje pidiendo fortaleza para los familiares de Juliana.

“Que Dios ilumine eternamente su memoria y conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan este inmenso vacío. Paz en su tumba”, concluyó.

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¿Qué se sabe de la muerte de Juliana Ávila?

Juliana Ávila, de 20 años, participó el pasado domingo 6 de septiembre en la competencia de 21 kilómetros de la Maratón Medellín 2026. Durante el recorrido presentó una emergencia médica, ante lo cual fueron activados los protocolos de atención establecidos para la competencia.

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La joven recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había entregado detalles sobre la gravedad del estado de salud de la joven y señaló que sufrió tres paros cardíacos, por lo que tuvo que ser reanimada en tres oportunidades.

Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, por su familia, una situación muy compleja
Manifestó Gutiérrez

Juliana tenía un vínculo con la familia del vicepresidente

Tras conocerse su fallecimiento, también trascendió que Juliana Ávila mantenía una relación sentimental con uno de los hijos del vicepresidente José Manuel Restrepo.

JULIANA ÁVILA- TOMADA REDES SOCIALES.jpg
Foto: Tomada de sus redes sociales

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La noticia generó una reacción de la familia Restrepo Céspedes, que atraviesa el duelo por la muerte de la joven. El propio vicepresidente había compartido inicialmente en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía junto a su hijo y Juliana, aunque la publicación fue retirada posteriormente.

La muerte de la joven ha generado mensajes de solidaridad de familiares, amigos y personas cercanas, quienes han lamentado su partida a los 20 años.

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Abelardo De La Espriella

Medellín

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