“Ayudas por terremoto en Pereira deben llegar a todos los estratos”: exprimera dama Ana Milena Muñoz

La ex primera dama de la Nación Ana Milena Muñoz de Gaviria hizo un llamado al Gobierno Nacional para que los planes de reconstrucción de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto no se concentren únicamente en los sectores más vulnerables.

Muñoz de Gaviria advirtió que el terremoto afectó de manera transversal a la población de Pereira y dejó en una situación crítica a familias de clase media, pequeños empresarios y comerciantes que perdieron viviendas, negocios y parte o la totalidad de su patrimonio.

A casi un mes del sismo, que dejó 109 fallecidos, cerca de 120.000 damnificados y afectaciones en una parte significativa de la infraestructura residencial de la capital de Risaralda, la ex primera dama señaló que la emergencia también está generando consecuencias sociales y económicas que podrían prolongarse durante los próximos años. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Muñoz de Gaviria destacó la magnitud de los daños y señaló que una de cada cinco viviendas de Pereira resultó afectada.

Redes eléctricas en Pereira. Foto: Energía de Pereira.

La crisis invisible de la clase media en Pereira

Uno de los principales llamados de la ex primera dama está relacionado con las familias de clase media que, pese a haber perdido sus viviendas o negocios, no cumplen necesariamente con los criterios para acceder a los subsidios destinados a los sectores más vulnerables.



“En Pereira, terremoto no afectó solo un estrato”, enfatizó Muñoz de Gaviria, quien aseguró que existen ciudadanos que perdieron todo su patrimonio y actualmente no cuentan con mecanismos suficientes de apoyo estatal.

La exprimera dama también contó que ha mantenido conversaciones con representantes de la Iglesia local para identificar estos casos y conocer las necesidades de personas que quedaron por fuera de los programas tradicionales de ayuda.

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Según explicó, se trata de familias que tenían una vivienda o un negocio del que dependían económicamente y que, tras el terremoto, perdieron buena parte de su patrimonio.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.

Terremoto también golpeó a las empresas de Pereira

La emergencia también tiene un fuerte impacto sobre el sector empresarial. De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, de unas 15.000 empresas registradas en Pereira, el 44 % presenta dificultades para operar tras el terremoto.

Esta situación amenaza directamente la generación de empleo y la recuperación económica de Risaralda, por lo que Muñoz de Gaviria planteó la necesidad de implementar medidas adicionales a las ayudas destinadas a la reconstrucción de viviendas.

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Entre sus propuestas están los créditos blandos y los auxilios para el pago de nóminas, con el objetivo de evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

La ex primera dama también respaldó el nombramiento de Ana María Cuartas como gerente del Fondo Milagro para Risaralda y destacó su perfil para liderar el proceso de reconstrucción.

Sin embargo, insistió en que la recuperación de Pereira debe superar la reconstrucción física y contemplar medidas de carácter social y económico, entre ellas posibles incentivos tributarios y la exención del impuesto predial para los damnificados.

Labores de búsqueda y rescate en Pereira. Foto cortesía Ejército.

¿Qué pasó con las construcciones que colapsaron?

Otro de los puntos planteados por Muñoz de Gaviria está relacionado con la calidad de las construcciones y el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad. La ex primera dama cuestionó que algunas infraestructuras relativamente nuevas hayan sufrido daños importantes durante el terremoto, entre ellas el aeropuerto Matecaña, cuya operación se vio afectada después del movimiento sísmico.

Muñoz de Gaviria planteó la necesidad de establecer responsabilidades y revisar las decisiones relacionadas con la inversión pública, las licencias de construcción y los controles técnicos.

“Yo sí quiero poner y hacer propuestas sobre la responsabilidad civil de tanto las autoridades públicas, los contratistas, operadores y los curadores urbanos”, afirmó. El objetivo, explicó, es determinar por qué algunas edificaciones modernas no respondieron como se esperaba ante las exigencias técnicas y sísmicas.

Reconstrucción de Pereira debe incluir al centro de la ciudad

La reconstrucción de Pereira también plantea un desafío para el centro de la ciudad, considerado uno de los principales núcleos de actividad económica de la capital risaraldense.

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Muñoz de Gaviria sostuvo que esta zona deberá ser intervenida bajo nuevas condiciones técnicas y de planificación urbana. Incluso planteó analizar una menor densidad poblacional como parte de las decisiones para reducir riesgos en el futuro.