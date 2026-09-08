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A un mes del terremoto en Buenaventura, aún no comienzan las demoliciones de las viviendas afectadas

Las viviendas afectadas y en riesgo de colapso aún no han sido demolidas, debido a que la Alcaldía Distrital no cuenta con los recursos necesarios para adelantar estas labores.

Buenaventura espera recursos por $3.500 millones para fase de demolición.
Buenaventura espera recursos por $3.500 millones para fase de demolición.
Alcaldía de Buenaventura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

A dos días de cumplirse un mes del terremoto que sacudió al Valle del Cauca, en Buenaventura, los habitantes del Distrito continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

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Las viviendas que resultaron afectadas y quedaron en riesgo de colapso aún no han entrado en la fase de demolición, debido a que la Alcaldía Distrital no cuenta actualmente con los recursos necesarios para adelantar estas labores.

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Ante esta situación, la Administración Distrital presentará un proyecto de acuerdo al Concejo para que se habiliten los recursos que permitan atender la emergencia y avanzar en la demolición de las estructuras que representan un riesgo para sus habitantes.

"No hemos empezado a realizar demolición, debido a que no contamos con los recursos. Los recursos, la administración mandó el proyecto al consejo. Esperamos que el día de hoy el consejo nos permita trasladar estos aproximadamente 3.500 millones de pesos para nosotros iniciar este proceso de demolición", dijo Diana Vanessa Cabrera, directora de Gestión del Riesgo de Buenaventura.

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La funcionaria explicó que, de forma paralela, se trabaja con otras dependencias en un plan de rehabilitación y recuperación integral, con el fin de definir dónde y cómo se construirán las viviendas que deberán ser reemplazadas y establecer el proceso de mejoramiento para aquellas estructuras que aún pueden ser recuperadas.

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"Estamos esperando que los recursos pasen, contratar a un futuro oferente y que este oferente cumpla con toda la idoneidad, pero también con las pólizas para realizar este procedimiento. Simultáneo a eso, estamos haciendo ese plan de rehabilitación y recuperación integral", explicó Cabrera.

Casas afectadas están identificadas

Finalmente, ya la alcaldía tiene ya identificadas las viviendas afectadas que se encuentran incluidas en el listado para iniciar las intervenciones una vez se disponga de los recursos.

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