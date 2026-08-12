Aseguradoras explican cómo puede reclamar pólizas si resultó afectado por el terremoto en Colombia

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes con epicentro en Chocó, el sector asegurador colombiano comenzó a activar sus protocolos para atender a las personas afectadas. Deberán revisar cada predio, medir los daños, cuantificarlos y establecer cuánto corresponde pagar.

Fasecolda, el gremio que reúne a las aseguradoras y reaseguradoras del país, asegura que las pérdidas que estén cubiertas por una póliza serán pagadas, una vez se cumplan los trámites y se determine el valor de los daños.

El tiempo de la indemnización dependerá de cada caso

Fasecolda explica que las compañías tienen términos establecidos por la póliza y por el Código de Comercio, pero no existe un plazo único para todos los afectados. El proceso puede tomar semanas o incluso meses, porque también depende de cuándo se reporte el siniestro y del momento en que se pueda realizar el avalúo. Por eso, el llamado principal es a informar cuanto antes a la respectiva compañía de seguros.



Imagen del terremoto en Cali. Foto cortesía Ejército.

Los afectados pueden comunicarse directamente con su aseguradora a través de sus canales de atención. Fasecolda también habilitó en su página web los contactos de las compañías que están atendiendo este siniestro. El gremio activó desde el lunes su comité de atención de desastres y este miércoles reúne al comité de indemnizaciones para comenzar a consolidar un primer balance de los daños materiales.

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En todo el país existen 2 millones 258 mil 594 riesgos asegurados contra terremotos. En los 105 municipios de siete departamentos donde, según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo mayor incidencia, hay 442 mil 514 riesgos asegurados.

De ese total, 277 mil 308 corresponden a hogares, 8 mil 510 a copropiedades, 128 mil 359 a riesgos privados y 28 mil 337 a riesgos públicos. Fasecolda aclara que estas son cifras preliminares y que todavía no se puede determinar cuántos de esos bienes fueron afectados, porque precisamente comenzó la evaluación de los daños materiales.

El sismo también puede generar reclamaciones en diferentes tipos de seguros. Además de las pólizas específicas contra terremoto y los seguros de hogar, pueden activarse coberturas de vida, salud y automóviles. En algunos casos también pueden entrar las protecciones del sistema de riesgos laborales.

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Para quienes no saben si tienen un seguro, Fasecolda recomienda contactar a la compañía que recuerden, revisar extractos de tarjetas de crédito, facturas y otros documentos. También existe el Registro Único de Seguros, que permite consultar si una persona tiene determinados seguros. Esta herramienta, sin embargo, actualmente funciona para seguros de vida y todavía no permite consultar las pólizas de terremoto.

En el caso de las personas que tienen una vivienda con crédito hipotecario, normalmente el inmueble cuenta con un seguro de incendio y terremoto porque la propiedad sirve como garantía del préstamo. Si el daño está cubierto, la aseguradora normalmente paga al banco el saldo pendiente de la deuda y, si existe un valor adicional cubierto por la póliza, ese excedente puede recibirlo el propietario.

La posibilidad de contar con una vivienda provisional depende de cada póliza, ya que algunas incluyen asistencias para alojamiento y otras no.