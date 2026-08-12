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Sube a 239 la cifra de muertos y 287 desaparecidos por terremoto, según la UNGRD

Hubo afectaciones en departamentos como Antioquia, Bolívar, Putumayo, Cundinamarca, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Huila, Quindío y Cauca.

Rescate de Libardo Brochero.
Rescate de Libardo Brochero.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, deja hasta el momento 239 personas fallecidas, 287 desaparecidas y 3.755 heridas, de acuerdo con la más reciente evaluación situacional de daños publicada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El reporte da cuenta de una emergencia de gran magnitud que afecta a 14 departamentos del país. En total, la entidad contabiliza 24.324 personas afectadas y 49.214 personas impactadas por el movimiento telúrico.

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Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de fallecidos

De acuerdo con el reporte de la UNGRD, Valle del Cauca registra 125 personas fallecidas, seguido por Risaralda, con 94; Chocó, con 14; y Caldas, con 6.

La distribución reportada es:

  • Valle del Cauca: 125 fallecidos.
  • Risaralda: 94 fallecidos.
  • Chocó: 14 fallecidos.
  • Caldas: 6 fallecidos.

También aparecen afectados otros departamentos como Antioquia, Bolívar, Putumayo, Cundinamarca, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Huila, Quindío y Cauca.

Más de 9.000 viviendas destruidas

El impacto sobre la infraestructura también es considerable. La evaluación de la UNGRD registra 9.215 viviendas destruidas y otras 45.457 viviendas averiadas.

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Además, se reportan 1.409 edificaciones colapsadas, junto con afectaciones en distintos servicios e infraestructura esencial.
Entre los daños registrados se encuentran:

  • 1.667 centros educativos afectados.
  • 530 centros comunitarios afectados.
  • 188 centros de salud afectados.
  • 129 vías afectadas.
  • 20 puentes vehiculares afectados.
  • 1 puente peatonal afectado.
  • 43 acueductos afectados.
  • 29 entidades bancarias afectadas.
  • 2 aeropuertos afectados.

También hay afectaciones a animales

La emergencia también ha dejado impacto sobre animales. La UNGRD reporta 15 animales afectados, aunque por ahora no registra animales rescatados en el consolidado mostrado. El balance continúa siendo objeto de actualización por parte de las autoridades, mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate, atención de heridos y evaluación de daños en los departamentos afectados.

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