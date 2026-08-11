Nuevo sismo de magnitud 3,8 en San José del Palmar, epicentro del terremoto que sacudió a Colombia

Un sismo de magnitud 3,8 se registró este martes 11 de agosto, a las 10:43 de la mañana, en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento hace parte de la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro también estuvo localizado en esta zona del departamento del Chocó. Tras el terremoto, se han registrado numerosas réplicas en el área.

De acuerdo con la información del SGC, el nuevo sismo tuvo una profundidad de 99 kilómetros y su epicentro fue localizado a 14 kilómetros de San José del Palmar. Las coordenadas reportadas fueron 4,88 de latitud y -76,36 de longitud.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano en la zona del epicentro se ha presentado al menos 32 sismos posteriores al terremoto. El más fuerte alcanzó magnitud 4,8.



El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto ha estado acompañado por una secuencia de movimientos sísmicos en la zona de su epicentro, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el listado de eventos reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), hasta las 10:10 de la mañana de este martes 11 de agosto se han registrado 32 sismos posteriores en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó.

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Réplicas del terremoto de 7,4 en Colombia

El listado de sismos registrados por el Servicio Geológico Colombiano en San José del Palmar, Chocó, después del terremoto principal, es el siguiente:



11 de agosto, 10:10 a. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad: 104 km

11 de agosto, 9:29 a. m. — Magnitud 2,7 — Profundidad: 101 km

11 de agosto, 4:53 a. m. — Magnitud 2,7 — Profundidad: 88 km

11 de agosto, 12:54 a. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad: 93 km

11 de agosto, 12:42 a. m. — Magnitud 2,6 — Profundidad: 100 km

11 de agosto, 12:12 a. m. — Magnitud 3,6 — Profundidad: 96 km

10 de agosto, 11:22 p. m. — Magnitud 2,2 — Profundidad: 85 km

10 de agosto, 10:26 p. m. — Magnitud 2,5 — Profundidad: 91 km

10 de agosto, 10:15 p. m. — Magnitud 2,9 — Profundidad: 89 km

10 de agosto, 9:08 p. m. — Magnitud 2,0 — Profundidad: 94 km

10 de agosto, 6:09 p. m. — Magnitud 2,1 — Profundidad: 81 km

10 de agosto, 4:39 p. m. — Magnitud 2,1 — Profundidad: 89 km

10 de agosto, 2:37 p. m. — Magnitud 2,0 — Profundidad: 81 km

10 de agosto, 2:30 p. m. — Magnitud 2,4 — Profundidad: 80 km

10 de agosto, 12:33 p. m. — Magnitud 2,7 — Profundidad: 86 km

10 de agosto, 12:21 p. m. — Magnitud 2,5 — Profundidad: 87 km

10 de agosto, 11:43 a. m. — Magnitud 2,1 — Profundidad: 83 km

10 de agosto, 11:40 a. m. — Magnitud 2,3 — Profundidad: 82 km

10 de agosto, 10:53 a. m. — Magnitud 2,1 — Profundidad: 79 km

10 de agosto, 10:48 a. m. — Magnitud 2,4 — Profundidad: 86 km

10 de agosto, 10:42 a. m. — Magnitud 2,1 — Profundidad: 82 km

10 de agosto, 10:33 a. m. — Magnitud 2,5 — Profundidad: 99 km

10 de agosto, 10:22 a. m. — Magnitud 2,4 — Profundidad: 86 km

10 de agosto, 10:01 a. m. — Magnitud 3,8 — Profundidad: 88 km

10 de agosto, 9:25 a. m. — Magnitud 2,4 — Profundidad: 84 km

10 de agosto, 9:17 a. m. — Magnitud 2,4 — Profundidad: 80 km

10 de agosto, 8:51 a. m. — Magnitud 2,3 — Profundidad: 86 km

10 de agosto, 8:38 a. m. — Magnitud 3,0 — Profundidad: 91 km

10 de agosto, 8:34 a. m. — Magnitud 2,9 — Profundidad: 90 km

10 de agosto, 8:31 a. m. — Magnitud 3,4 — Profundidad: 92 km

10 de agosto, 8:18 a. m. — Magnitud 4,8 — Profundidad: 94 km

10 de agosto, 7:49 a. m. — Magnitud 2,0 — Profundidad: 75 km

¿Por qué se presentan réplicas?

Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y que se producen mientras la zona afectada continúa ajustándose a los cambios generados por la ruptura.

En este caso, la actividad se concentra alrededor de la zona donde ocurrió el terremoto de 7,4 del lunes, que tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y fue sentido en buena parte del territorio colombiano.

El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y advierte que los datos de sus boletines pueden ser modificados a medida que avanza el procesamiento de la información. Por ahora, el reporte corresponde a un sismo de magnitud 3,8 y no se han informado nuevas afectaciones asociadas específicamente a este movimiento.