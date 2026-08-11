Propuesta en el Congreso: donar un día de salario para damnificados por el terremoto de 7.4

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto, lidera una propuesta solidaria en el Congreso de la República para hacer frente a la emergencia provocada por el reciente terremoto.

La iniciativa busca que los 286 legisladores (entre senadores y representantes) donen de manera voluntaria un día de su salario, lo cual permitiría recaudar una ayuda económica de gran impacto para el apoyo directo a las víctimas de la tragedia.

Según los cálculos del parlamentario, si se logra la participación de la totalidad del cuerpo legislativo, "podemos lograr contribuirle a las víctimas de este terremoto con alrededor de 525 millones de pesos". El presidente del Senado, Honorio Enríquez, ya anunció que se sumará a esta iniciativa de apoyo.

Una donación voluntaria, directa y sin dilaciones

De acuerdo con lo expresado por Pinto, la medida es enteramente facultativa, respetando la voluntad individual de cada parlamentario para contribuir al país. El representante detalló que la donación de un día de salario equivale a "alrededor de 1.800.000.".



Además, aclaró que la proposición está diseñada para que los recursos recaudados se destinen de manera directa al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El objetivo es que el dinero sea utilizado "de manera inmediata, sin ninguna dilación y sin torpezas administrativas que impidan que este dinero llegue de manera directa a las víctimas".

A pesar de la urgencia de la propuesta, la votación en las plenarias de Cámara y Senado tuvo que postergarse debido a contratiempos logísticos en el país.

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Pinto explicó que la proposición estaba radicada desde el día anterior y se esperaba su aprobación inmediata, pero "por la situación de orden público de aeropuertos del país, la mayoría de congresistas de las regiones no han podido desplazarse hacia Bogotá", lo que impidió la realización de la plenaria programada.

Vigilancia estricta y el Congreso como centro de acopio

Adicionalmente, la iniciativa busca habilitar al Congreso de Colombia como un punto físico de recepción de ayudas para facilitar el aporte de empresarios, amigos y ciudadanos de las regiones.

Pinto argumentó que esta medida busca blindar la transparencia de los parlamentarios ante la opinión pública, señalando que ellos no son el conducto regular para recibir donaciones directas. "Lo que queremos evitar es que algún representante a la Cámara o algún senador quede inmerso en algún tipo de escándalo por alguna duda que se pueda suscitar respecto a la entrega de esto", puntualizó.

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El proyecto también incluye una propuesta de control fiscal estricto para evitar la desviación de recursos durante la emergencia. El legislador insistió en la creación de una comisión accidental de seguimiento para vigilar el destino de cada recurso. Pinto enfatizó que "es necesario crear una comisión accidental de seguimiento y vigilancia a los recursos que van a ser utilizados en la emergencia".

Escuche aquí la entrevista: