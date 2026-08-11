Karol G lanzó campaña para ayudar a los damnificados por el terremoto: de esto se trata

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado lunes 10 de agosto despertó reacciones en múltiples sectores, desde deportistas, empresarios e influencers hasta artistas, entre ellas la de la cantante de reguetón Karol G, quien no dudó en poner sus redes sociales al servicio de los damnificados.

Por medio de sus redes sociales, en horas de la noche del pasado lunes, la artista paisa aprovechó para enviar un mensaje a los afectados por el fuerte terremoto y manifestó su apoyo a las familias afectadas.

“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país”, escribió Karol G en una de sus historias en su cuenta de Instagram.

Adicionalmente, también señaló que estará pendiente de los afectados por la actividad sísmica en Colombia: “Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”.



Mensaje de Karol G Redes Sociales

Karol G lanza campaña para ayudar a damnificados

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Karol G no solamente utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a las familias afectadas por los sismos, sino que además aprovechó para emprender una campaña que busca servir de apoyo para encontrar a los desaparecidos por el terremoto.

En la misma historia, la ‘bichota’ señaló que con su fundación Con Cora Foundation se emprendió una campaña para atender esta emergencia y ayudar a los afectados. Además, dejó un enlace en el que las personas podrán donar y así hacer llegar los donativos a quienes más lo necesitan.

Sin embargo, eso no es todo, pues Karol G también dejó un enlace en el que las personas podrán dejar los datos de familiares desaparecidos, una manera para que los colombianos puedan encontrar a sus seres queridos.

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¿Cuántas víctimas ha dejado el terremoto de magnitud 7,4?

El Gobierno declaró el pasado lunes la situación de desastre natural, medida fundamentada en los parámetros reglamentados por la Ley 1523 de 2012, y de ese modo volcó sus esfuerzos en activar mecanismos para atender la emergencia y ayudar a los damnificados.

Sin embargo, luego de más de 24 horas del episodio que golpeó al país, el balance entregado hasta ahora por Asocapitales señala que el terremoto ya ha dejado 181 personas muertas.

Pereira ya registra 72 personas fallecidas, mientras que en Cali ya son 95 muertos, seguida por Manizales con cinco y Quibdó con nueve.

El terremoto también ha dejado graves daños en edificaciones de diferentes regiones, con 153 edificios colapsados por la fuerza del sismo.