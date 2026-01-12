Destruyeron semillero con más de 3.00 plantas de hoja de coca en San José del Palmar, Chocó

En el corregimiento Alto del Oso, jurisdicción del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, tropas de la Brigada 15 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un semillero con cerca de 3.000 plantas de hoja de coca.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el cultivo pertenecería al grupo armado organizado ELN.

Indicó la Séptima División del Ejército que esta operación hace parte de las acciones adelantadas por la fuerza pública para afectar de manera directa la cadena del narcotráfico y debilitar las economías ilícitas y criminales de esta organización, reafirmando su compromiso en la lucha contra las amenazas que afectan a la población.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 89,5 % de los cultivos de coca se concentra en los mismos territorios donde han estado presentes durante la última década, entre ellos Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.



En estas zonas se registran altas densidades de siembra, generalmente ubicadas cerca de las rutas de salida de la droga, lo que genera fuertes incentivos para la eficiencia y la permanencia de los cultivos ilícitos.

El reporte advierte sobre las zonas de expansión, entendidas como territorios donde la presencia de cultivos de coca solo se ha registrado en los últimos tres años.

El 40 % de estos territorios se ubica en la región Pacífica, siendo Cauca y Chocó los departamentos que presentan mayoritariamente lotes nuevos, no dispersos, sino conformando núcleos con densidades de siembra que superan las 12 hectáreas por kilómetro cuadrado.

Estas condiciones son similares a las reportadas en enclaves productivos, considerados escenarios de alta complejidad para la intervención.