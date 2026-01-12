En vivo
Destruyeron semillero con más de 3.00 plantas de hoja de coca en San José del Palmar, Chocó

El departamento ha estado en el listado de al menos los 10 territorios más afectados del país por estos cultivos ilícitos.

