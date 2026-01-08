Cárcel a médico por cirugía clandestina para extracción de droga a una mujer que murió en Medellín

Médico fue enviado a la cárcel por cirugía clandestina que causó la muerte de una mujer que tenía más de 650 gramos de droga en su estómago, en Medellín. Por los mismos hechos, ya está en etapa de juicio Yuranis Paola Miranda Duarte.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Hanner Moisés Rincones Miranda, un médico señalado de haber practicado un procedimiento clandestino de extracción de estupefacientes que habría causado la muerte de una mujer de 38 años, en Medellín.

De acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente acusador, los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2024 en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad, el cual habría sido acondicionado con insumos y equipos médicos para realizar la intervención. En el lugar, Rincones Miranda y otras dos personas habrían practicado la cirugía a la víctima.

Según la investigación, inicialmente intentaron extraer el estupefaciente por las partes íntimas de la mujer, pero al no lograrlo le realizaron una incisión en el abdomen que comprometió varias venas. Esta lesión le provocó un choque hemorrágico que derivó en su muerte. Esto dijo el fiscal durante las audiencias.



“Es mucho más cuestionable cuando ni siquiera prestó esa posibilidad de garantizar la vida de a de a la bebé. Huyen del lugar, no garantizan esos principios de prestar asistencia y esperar al menos que llegara a la ambulancia”, relató.

Cuando la paciente presentó complicaciones de salud, los presuntos responsables huyeron del lugar, dejándola abandonada y sin brindar explicaciones a sus familiares. Posteriormente, una acompañante ingresó al consultorio y encontró a la mujer convulsionando, sin que alcanzara a ser trasladada a un centro asistencial.

El dictamen pericial estableció que la víctima tenía dentro de su cuerpo 643 gramos de cocaína y marihuana.

Un fiscal de la Seccional Medellín imputó a Rincones Miranda los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en calidad de cómplice. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Por estos mismos hechos, la Fiscalía judicializó a Yuranis Paola Miranda Duarte, quien se encuentra en etapa de juicio.