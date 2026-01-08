En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cárcel a médico por cirugía clandestina para extracción de droga a una mujer que murió en Medellín

Cárcel a médico por cirugía clandestina para extracción de droga a una mujer que murió en Medellín

La fallecida tenía más de 650 gramos de droga en su estómago, en Medellín. Por los mismos hechos, ya está en etapa de juicio Yuranis Paola Miranda Duarte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad