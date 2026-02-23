Buenaventura pierde competitividad y pone en riesgo el 25 % del pollo y huevo del país

La pérdida de competitividad del Puerto de Buenaventura ya genera preocupación en el sector avícola del Valle del Cauca. Según el gremio, en 2011 por esta terminal ingresaba el 51% de la carga a granel del país —principalmente maíz y soya—, pero actualmente esa participación se redujo al 30%, en medio de demoras en el descargue, sobrecostos logísticos y dificultades en las vías de acceso.

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Gonzalo Moreno, explicó que la terminal ha venido perdiendo terreno frente a otros puertos como Puerto de Barranquilla, Puerto de Santa Marta y Puerto de Cartagena, e incluso ante la entrada en operación del Puerto Antioquia.

“En el año 2011 por Buenaventura ingresaba el 51% de la carga a granel del país, en nuestro caso maíz, soya y torta de soya. En los últimos años esa participación ha venido disminuyendo y hoy está alrededor del 30%, perdiendo competitividad frente a otros puertos del país.

En su momento se utilizaba Buenaventura para traer maíz y torta de soya incluso con destino a Bogotá, el Eje Cafetero, Huila y Tolima, pero hoy esa carga está migrando hacia la costa Caribe. El puerto está teniendo un problema de competitividad: se están demorando demasiado los buques en descargar, se generan sobrecostos y se está perdiendo la confianza. Este año tuvimos sobrecostos de más de mil dólares por tonelada”.



El dirigente gremial reconoció que el problema es estructural y que la falta de granos representa un riesgo importante para el departamento, que produce cerca del 25% del pollo y el huevo del país.

“Tenemos que reconocer el problema. La falta de grano es importante para el Valle del Cauca y estamos preocupados porque esta región representa el 25% de la producción de pollo y huevo del país. Hace 15 o 20 años el futuro de la agricultura colombiana estaba en esta región; hoy se está yendo a otras partes del país. Necesitamos pensar por fuera de la caja y buscar soluciones integrales. No es solo un tema de lluvias o del muelle , es algo mucho más de fondo lo que está causando que productores del Valle del Cauca decidan importar por otros puertos en lugar de utilizar Buenaventura, que es el principal puerto del Pacífico colombiano”, indicó.

Fenavi estima que entre 800 y 1.000 empresas de la cadena de granos podrían verse afectadas por esta coyuntura. El gremio insiste en la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan recuperar la competitividad del principal puerto del Pacífico y garantizar el abastecimiento oportuno de insumos estratégicos para el sector avícola.