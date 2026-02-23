En vivo
Buenaventura pierde competitividad y pone en riesgo el 25 % del pollo y huevo del país

Buenaventura pierde competitividad y pone en riesgo el 25 % del pollo y huevo del país

La participación en carga a granel cayó del 51% al 30% y el sector avícola advierte que el Valle del Cauca, que produce el 25% del pollo y huevo del país, podría verse afectado.

La pérdida de competitividad del Puerto de Buenaventura ya genera preocupación en el sector avícola del Valle del Cauca.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

