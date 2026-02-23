En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Denuncian presunto acoso laboral y violencias contra trabajadoras en Defensoría en el Atlántico

Denuncian presunto acoso laboral y violencias contra trabajadoras en Defensoría en el Atlántico

Una contratista de la entidad en estado de embarazo, estaría hospitalizada producto de esta situación. La Defensoría Nacional del Pueblo indicó que ya abrieron una investigación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad