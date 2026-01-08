En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Carlos Carrillo, director de la UNGRD, denuncia presunto acoso laboral de parte de Angie Rodríguez

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, denuncia presunto acoso laboral de parte de Angie Rodríguez

Carrillo informó que radicó una queja formal por presunto acoso laboral de parte de Angie Rodríguez, directora del Dapre, la cual también será presentada ante el Ministerio del Trabajo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad