Carlos Carrillo, director de la UNGRD, denuncia presunto acoso laboral de parte de Angie Rodríguez

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunció que presentó una queja formal por presunto acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien es su superior dentro del sector administrativo al que está adscrita la entidad.

De acuerdo con lo manifestado por Carrillo a través de un mensaje publicado en la red social X, las conductas que motivaron la queja habrían sido reiteradas y de carácter público, y estarían orientadas a poner en duda su gestión y la de los equipos de trabajo de la UNGRD. El director señaló que estas actuaciones habrían tenido efectos sobre su reputación y el desarrollo de sus funciones al frente de la entidad.

En su pronunciamiento, Carrillo indicó que la directora del Dapre, en su calidad de cabeza del sector, habría realizado insinuaciones y declaraciones tanto públicas como privadas que, según afirmó, han interferido en su labor institucional. El director de la UNGRD sostuvo que estas situaciones afectan el desempeño de la entidad y el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la atención y gestión del riesgo en el país.

Carrillo también anunció que la queja será presentada ante el Ministerio del Trabajo, como parte de las instancias previstas para este tipo de procedimientos, y solicitó acompañamiento institucional para el trámite correspondiente. Según indicó, el objetivo de estas acciones es que las autoridades competentes evalúen los hechos expuestos y determinen las actuaciones a seguir conforme a la normativa vigente.



Hasta el momento, no se ha informado sobre un pronunciamiento oficial por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia frente a la queja presentada.