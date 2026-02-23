En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Más de 19 muertos y 25 heridos deja grave accidente de tránsito: bus cayó a un río

Más de 19 muertos y 25 heridos deja grave accidente de tránsito: bus cayó a un río

En el autobús viajaban al menos tres ciudadanos extranjeros. Las autoridades señalaron que la investigación del siniestro continúa.

Más de 19 muertos y 25 heridos deja grave accidente de tránsito: bus cayó a un río
Más de 19 muertos y 25 heridos deja grave accidente de tránsito: bus cayó a un río
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad