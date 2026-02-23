Ordenan captura contra concejal de Barranquilla; fue denunciado por violencia intrafamiliar

Al concejal de Barranquilla Alexis Castillo, del partido Conservador, lo sorprendieron recientemente con la notificación de que existía una orden de captura en su contra, la cual habría sido solicitada por la Fiscalía el pasado 11 de febrero a un Juzgado de Control de Garantías de Barranquilla, el cual fue aprobado la orden la semana pasada.

Se trata de una decisión que se toma en el marco de una investigación realizada contra el cabildante por presuntamente maltratar física y psicológicamente a su expareja sentimental. Lo que, incluso, habría incluido episodios con fuertes golpes que ocasionaron daños en la piel de la víctima.

Según consigna en la denuncia interpuesta por la mujer, lo actos de maltrato habrían iniciado en 2023, y habrían pasado también al plano de lo patrimonial, teniendo en cuenta que no les estaría pasando suficiente dinero para la manutención mensual de sus hijos.

Lo curioso del caso es que el cabildante hacía parte de la Comisión de la Mujer de la corporación citada para cuando se conocieron los hechos.



Al respecto, el concejal compartió un video en sus redes sociales en el que manifestó estar sorprendido por la información difundida y aseguró que en estos momentos está solventando la situación.

"A un fiscal se le dio por decir que yo tengo que presentarme ante las autoridades, pero no es por el caso, es porque no llegue a presentarme a una audiencia a firmarle un documento de traslado de un escrito. Yo digo: ombe fiscal, se le pasó una excusa, pero si eso fue una falta de respeto, uno presenta las pruebas para aclararlo", manifestó.

