Ordenan captura contra concejal de Barranquilla; fue denunciado por violencia intrafamiliar

Ordenan captura contra concejal de Barranquilla; fue denunciado por violencia intrafamiliar

El cabildante enfrenta desde hace más de un año un proceso judicial por presuntamente golpear a su expareja sentimental.

