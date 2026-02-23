En vivo
Cargador portátil explota en casa de reconocida periodista: le causó quemaduras químicas

Cargador portátil explota en casa de reconocida periodista: le causó quemaduras químicas

Una detonación repentina en plena madrugada convirtió el dormitorio de la periodista deportiva Ashley Nevel en el escenario de un incendio doméstico que pudo terminar en tragedia.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de feb, 2026
Editado por: Margarita Bedoya

