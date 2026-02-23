En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Grupos armados tendrían censos de habitantes rurales de once municipios de Antioquia

Grupos armados tendrían censos de habitantes rurales de once municipios de Antioquia

La denuncia fue hecha por el secretario de seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, quien afirmó que están ubicados  en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

