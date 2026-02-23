Grupos armados tendrían censos de habitantes rurales de once municipios de Antioquia

Autoridades advierten que en once municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia grupos armados tendrían censos de población rural para controlar las elecciones. Autoridades indicaron que podrían obligar a habitantes tanto a votar por algún candidato como a no votar.

En medio de los preparativos en materia logística y de seguridad para lo que serán los procesos electorales tanto presidenciales como legislativos, hay preocupación en autoridades antioqueñas por la presencia y el control que muchos grupos armados pueden llegar a ejercer en la población civil.

La situación se ha evidenciado en diferentes mesas de seguimiento al proceso tanto departamentales como regionales donde se advierte una compleja práctica que puede afectar directamente la participación en las urnas.

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, hay catalogadas once localidades bajo riesgo extraordinario que hacen parte del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde grupos armados tendrían el control de la población a la hora de ejercer el derecho al voto con el levantamiento de ‘censos’.



Con este mecanismo, aseguró el funcionario, los ilegales podrían direccionar los comicios en municipios como Briceño, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Segovia, Cáceres, Ituango, Valdivia, Amalfi, Tarazá y El Bagre.

“Ellos pueden hacer dos cosas, obligar a que voten por determinado candidato o prohibir votar una de dos. Por eso es que estamos trabajando la fuerza pública para que la fuerza pública nos garantice seguridad”, afirmó

A partir de esta situación el funcionario destacó que hasta ahora no se han registrado solicitudes para el cambio de mesas en ninguna zona del departamento y que desde el Ministerio de Defensa está el compromiso de disponer efectivos policiales y militares en todas las zonas de Antioquia.

Sobre las acciones a implementar en materia de seguridad actualmente hay cuatro municipios que requieren disposiciones de manera inmediata, 18 con otras de menor riesgo catalogadas como urgentes, 57 con prioritarias y los restantes 46 en observación permanente.