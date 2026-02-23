En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Critican a la UNP desde Antioquia por no reforzar seguridad de alcalde de Briceño amenazado

Critican a la UNP desde Antioquia por no reforzar seguridad de alcalde de Briceño amenazado

Las Disidencias de alias Calarcá lo declararon objetivo militar, señalando de apoyar al Clan del Golfo, hecho que rechazó el mandatario local.

Publicidad

Publicidad

Publicidad