Critican a la UNP desde Antioquia por no reforzar seguridad de alcalde de Briceño amenazado

“¿Cómo los bandidos si tienen vehículos blindados de alta gama?”: el secretario de Seguridad de Antioquia lanzó duras críticas a la UNP tras decidir no reforzar el esquema de seguridad del alcalde de Briceño declarado objetivo militar por las disidencias de ‘Calarcá’. El funcionario departamental pidió medidas urgentes.

Molestia ha generado en Antioquia la reciente decisión de la Unidad Nacional de Protección de no reforzar el esquema de seguridad de Noe Espinosa, el alcalde del municipio de Briceño declarado recientemente como objetivo militar a través de un panfleto por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Fue el propio secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien se pronunció sobre estas disposiciones indicando que con unas amenazas previas al mandatario local se pensaba que una camioneta convencional, un chaleco blindado y un escolta se trataba de medidas provisionales.

Sin embargo, admitió que ahora recibe con preocupación la decisión de mantener las mismas disposiciones ante un riesgo inminente.



“A mí me parece que es una negligencia total de la UNP que venga a decir que con un panfleto de esos espere yo hago un estudio de seguridad. No, tiene que responder de manera inmediata y colocarle un vehículo blindado y los hombres de seguridad que requieran”, aseguró el secretario Martínez.

El funcionario también cuestionó a la entidad del Gobierno nacional sobre los criterios para tomar estas decisiones recordando hechos como los ocurridos en julio de 2024 cuando fueron sorprendidos en camionetas de la misma entidad en vías del Norte de Antioquia alias ‘Calarcá’ y otros miembros de su mismo grupo armado.

“Como los bandidos si tienen vehículos blindados de alta gama y los ve uno en ocho, 10 camionetas, cómo vieron ustedes, la famosa caravana de la UNP y un alcalde, un hombre honesto, estos bandidos lo declaran objetivo militar y la UNP venga a decir que hay que esperar”, aseveró.

Publicidad

Martínez insistió que el objetivo es reforzar la seguridad en este municipio del Norte de Antioquia y generar las condiciones propicias para que Espinosa pueda ejercer sus funciones desde allí.

