Actualizado: 23 de feb, 2026
Blu Radio Mundo Sheinbaum descarta "participación" de fuerzas de EEUU en operativo en que murió 'El Mencho'
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes la participación de fuerzas de Estados Unidos en el operativo que resultó la víspera en la muerte del capo narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera.
"No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información", afirmó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.
En desarrollo...