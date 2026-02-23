En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Sheinbaum descarta "participación" de fuerzas de EEUU en operativo en que murió 'El Mencho'

Sheinbaum descarta "participación" de fuerzas de EEUU en operativo en que murió 'El Mencho'

"No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información", afirmó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

presidenta de México, Claudia Sheinbaum.jpg
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad