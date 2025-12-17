Claudia Sheinbaum desata polémica por inesperada propuesta: cambiar "patria" por "matria"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a quedar en el centro del debate público tras una declaración que generó múltiples reacciones. Durante un acto oficial en el estado de Guanajuato, la mandataria sugirió reemplazar la palabra “patria” por “matria” como un gesto simbólico para reconocer el papel de las mujeres en la construcción del país. La frase, pronunciada en un evento institucional, no tardó en viralizarse y abrió nuevamente la discusión sobre lenguaje, inclusión y sus alcances en la vida política.

El comentario de Sheinbaum, “Patria se escribe con A de mujer”, circuló ampliamente en redes sociales. Mientras algunos jóvenes y colectivos feministas lo recibieron de manera positiva, otros sectores cuestionaron la pertinencia del planteamiento y señalaron que este tipo de debates pueden desviar la atención de problemas estructurales que enfrenta el país.



Claudia Sheinbaum propone cambiar “patria” por “matria”

La propuesta surgió durante la inauguración de un centro público, cuando la presidenta reflexionó sobre el uso del lenguaje y la forma en que, históricamente, ha invisibilizado a las mujeres. En su intervención, Sheinbaum planteó que hablar de “matria” permite resignificar símbolos tradicionales y abrir una conversación sobre igualdad y reconocimiento desde una perspectiva distinta.

Tras la difusión del video, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales se evidenciaron posiciones encontradas que marcaron el tono del debate público:



Quienes respaldan la iniciativa , al considerarla un gesto simbólico y pedagógico que busca visibilizar el papel de las mujeres en la historia del país.

Quienes la cuestionan, al señalar que México enfrenta desafíos urgentes en materia de seguridad, economía y acceso a servicios públicos, que deberían ocupar el centro de la agenda.

El intercambio de opiniones se extendió a espacios de análisis político y medios de comunicación, donde se discutió si este tipo de planteamientos deben quedarse en el plano simbólico o si tienen un impacto real en la formulación de políticas públicas.



“Matria” y el debate sobre el lenguaje inclusivo en México

Aunque la declaración volvió a poner el término en la conversación pública, lo cierto es que “matria” no es un concepto nuevo. Ha sido utilizado en ensayos y obras literarias por autoras como Isabel Allende y ha sido abordado en reflexiones culturales y lingüísticas en distintos países de la región.



Sin embargo, el término no cuenta con reconocimiento oficial por parte de la Real Academia Española, lo que también ha alimentado la controversia. Más allá de su validez normativa, la discusión refleja cómo el lenguaje sigue siendo un campo de disputa simbólica en la política y cómo este tipo de propuestas generan reacciones que trascienden el plano discursivo y se instalan en el debate público nacional.

