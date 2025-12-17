“Hay indicios de que a los 'PPP' los financian grupos armados”, dice alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló información crucial sobre la investigación en curso contra la banda criminal autodenominada PPP, un grupo dedicado a cometer actos de vandalismo y terrorismo con epicentro en los alrededores de las universidades públicas de la capital. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Galán afirmó que existen indicios de que la financiación de estas actividades violentas proviene de grupos armados ilegales del orden nacional.

El alcalde Galán señaló que los indicios apuntan a una financiación que se origina fuera de Bogotá. Específicamente, mencionó que se está investigando un canal a través del cual recursos llegarían desde Medellín para las actividades de los PPP en la capital.

Vandalismo a TransMilenio en Bogotá Foto: captura de video

Aunque la confirmación de un vínculo directo es responsabilidad de la justicia, el tipo de propaganda y reclutamiento que realiza este grupo, incluyendo el uso de "banderas rojas y blancas", se asemeja a las prácticas de grupos que están siendo investigados y enfrentados por el Estado.

El alcalde indicó que hay indicios en dos direcciones, mencionando la hipótesis de que tanto el ELN como las disidencias de 'Calarcá' podrían estar financiando estas actividades, aunque será la justicia quien determine si se confirman dichos vínculos. El objetivo de esta financiación ilegal sería "generar terrorismo y para afectar el orden público" en Bogotá.



Capturas por terrorismo

El grupo PPP ha sido vinculado con un modus operandi extremadamente violento, incluyendo el lanzamiento de bombas incendiarias y "papas bomba" contra buses de Transmilenio, poniendo en peligro a decenas de ciudadanos. Galán recordó que el peligro es "realmente grave" cuando se ataca un bus con 50 a 80 personas a bordo.



Entre las actividades de terrorismo identificadas se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la dirección antinarcóticos en la calle 26 y un caso anterior donde secuestraron un bus de Transmilenio en el entorno de una universidad para luego incendiarlo.

La investigación priorizada contra este grupo comenzó luego de que, a mediados de 2023, lanzaran un artefacto explosivo a un policía, afectándolo gravemente hasta dejarlo en estado vegetativo.

La Policía y la Fiscalía llevaron a cabo una investigación "sólida" que tomó más de 24 meses y permitió recopilar suficientes pruebas para la captura de 11 personas. Los capturados enfrentan cargos por varios delitos, siendo el terrorismo uno de los principales.

El alcalde Galán calificó esta defensa como "totalmente absurda" y ajena al conocimiento de la investigación y las pruebas. Él enfatizó que, con los delitos que se les imputan y las pruebas existentes, pedir la liberación de estos personajes no tiene ningún sentido.

Galán insistió en que las actividades del grupo, como lanzar bombas incendiarias a vehículos de transporte público, no son protesta sino terrorismo. Además, confirmó que, según la información transmitida por la policía, los capturados no son estudiantes actuales de las universidades públicas.

El alcalde concluyó que la sociedad debe avanzar en un acuerdo básico para no ser permisiva con la violencia, que debe ser sancionada penalmente cuando pone en peligro la vida de ciudadanos y servidores públicos. El expediente judicial debe ser sólido para garantizar que estas personas paguen en la cárcel por los delitos cometidos.

Escuche aquí la entrevista: