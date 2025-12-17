En vivo
Bogotá

“Hay indicios de que a los 'PPP' los financian grupos armados”, dice alcalde Galán

El alcalde Galán señaló que los indicios apuntan a una financiación que se origina fuera de Bogotá. Específicamente, mencionó que se está investigando un canal a través del cual recursos llegarían desde Medellín para las actividades de los PPP en la capital.

