Judicializados presuntos integrantes de red vinculada a actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de 11 presuntos integrantes de una organización urbana que habría participado en actos de vandalismo y atentados en Bogotá, y que tendría posibles vínculos con las disidencias de las FARC.

De acuerdo con el ente acusador, esta estructura estaría implicada en al menos 12 hechos ilícitos, entre ellos el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional que dejó a un uniformado herido, la quema de una motocicleta dentro de una universidad y la incineración de un bus del SITP que transportaba 12 pasajeros.

Sobre este último caso, la fiscal del proceso indicó durante la audiencia que los procesados, en medio de la acción contra el vehículo de transporte público, “provocaron un estado de terror a la población, lanzando elementos incendiarios y explosivos en plena vía pública y a plena luz del día”, mientras usaban capuchas para evitar su identificación.

Según el relato, más de una decena de pasajeros y el conductor vivieron momentos de pánico, al punto de suplicar que se abrieran las puertas del bus para poder huir, antes de que el vehículo quedara totalmente incinerado sobre una avenida principal, poniendo en riesgo a estudiantes universitarios, vecinos y demás transeúntes.



Entre los detenidos se encuentran Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias ‘Salvatore’, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’, quienes serían, según la investigación, los principales coordinadores de la fabricación de artefactos peligrosos como bombas molotov y papas bomba.

Además, habrían sido los encargados de definir los roles de los demás integrantes para transportar, lanzar o activar los explosivos contra la fuerza pública, la infraestructura de la ciudad y lugares de alta concurrencia.

La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, explicó que un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte, así como porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todos en modalidad agravada. Los 11 señalados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los otros capturados fueron identificados como: Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu; Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow.

Durante las audiencias, la Fiscalía aseguró que los investigados harían parte del grupo delincuencial que se autodenomina “Los Nadie” y “Los Arruera”, cuya finalidad sería generar actos violentos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y afectan directamente servicios esenciales como el transporte público.

En los procedimientos también fueron incautados panfletos, un arma traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con distintos símbolos, elementos que serán analizados dentro del proceso judicial en curso.