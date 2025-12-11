En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Judicializados presuntos integrantes de red vinculada a actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá

Judicializados presuntos integrantes de red vinculada a actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá

Esta estructura estaría implicada en al menos 12 hechos ilícitos, entre ellos el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional y la incineración de un bus del SITP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad