Final Junior vs. Tolima: el jugador clave que podría perderse los primeros 90 minutos

Final Junior vs. Tolima: el jugador clave que podría perderse los primeros 90 minutos

Este futbolista suele ser titular en el equipo y es importante al darle equilibrio en el mediocampo. Además, aporta en la salida del equipo para no perder el balón. Aquí los detalles.

Jugador del Junior de Barranquilla.
Jugador del Junior de Barranquilla.
X: @JuniorClubSA
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

