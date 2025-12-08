En vivo
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Medellín vs. Junior EN VIVO: online y gratis última fecha cuadrangulares de Liga BetPlay

Este partido podría definir el segundo finalista de la liga colombiana, pues el equipo tiburón tiene la primera opción de enfrentar al Tolima por el título.

