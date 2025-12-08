Medellín vs. Junior EN VIVO: online y gratis última fecha cuadrangulares de Liga BetPlay

Se acabó la espera. El Junior de Barranquilla visitará este lunes, 8 de diciembre, al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en busca de un triunfo o un empate que le permita instalarse en la final de la Liga BetPlay, en la que ya está el Deportes Tolima, que ganó ese derecho con una fecha de antelación en los cuadrangulares.

En ese mismo camino está Atlético Nacional, que visitará al América, en Cali, aunque además de ganar por buena diferencia de goles, debe esperar a que Junior pierda y, si es por goleada, mejor.

La sexta jornada del cuadrangular A arranca con Junior como líder, con 11 puntos, seguido de Atlético Nacional, con ocho enteros. En el tercer lugar está América, con cinco, y cierra el DIM, con dos.

Los únicos que pueden llegar a la final son Junior y Atlético Nacional, América y el DIM buscarán mejorar sus posiciones para clasificar a la Copa Sudamericana o a la Libertadores de 2026.



¿Dónde ver y a qué hora el partido Junior vs. Independiente Medellín HOY?

Este importante partido lo podrá ver y disfrutar en vivo con el equipo deportivo de Blu Radio a través de la transmisión oficial de YouTube desde las 5:00 de la tarde, con la previa y estadísticas de este encuentro.



Vale enfatizar que la carrera por el último cupo a la final tiene a Junior con los mejores números. Para que el tiburón llegue a la final es suficiente un empate con el DIM; ganar sería lo ideal.

Con ese punto, Junior llegaría a 12 enteros y sería finalista sin importar lo que pase entre América y Atlético Nacional, equipo que no depende de sí mismo, pues tiene que vencer al América por más de dos goles de diferencia y debe esperar que Junior pierda.

Junior tiene una diferencia de gol de +3, mientras que Nacional tiene +1. En caso de empate en puntos, pasa a la final el que tenga mejor diferencia de gol a su favor.

Junior, cerca de la gran final // Foto: X @JuniorClubSA

Ambos, Junior ante el DIM y Nacional ante América de Cali, jugarán fuera de casa, por lo que no contarán con el apoyo de su público.

El DIM quiere ganar para asegurar su participación en la Copa Libertadores, un bálsamo para sus seguidores, ya que fue el mejor en la fase de finalización, pero decepcionó en los cuadrangulares semifinales.

En el mejor escenario, Medellín podría derrotar a Junior y que Nacional no le gane a América, cumpliendo con el objetivo de asegurar la Libertadores.

Estos dos partidos se jugarán en simultáneo para así conocer al nuevo finalista de la liga colombiana.