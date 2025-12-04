En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. América EN VIVO, gratis y online HOY: vea la Liga BetPlay 2025
EN VIVO

Junior vs. América EN VIVO, gratis y online HOY: vea la Liga BetPlay 2025

Duelo determinante para definir el segundo finalista de la Liga BetPlay 2025-II, en especial para el cuadro tiburón si consigue los tres puntos en casa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad