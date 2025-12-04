Junior vs. América EN VIVO, gratis y online HOY: vea la Liga BetPlay 2025

Noche mágica en el Atlántico para la hinchada del Junior de Barranquilla que podría definir la clasificación a nueva final del fútbol profesional colombiano. Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias recibirán a América de Cali ante su gente en el estadio Metropolitano, con el objetivo de conseguir tres puntos y poner un pie en ese duelo definitivo.

Pero las matemáticas dicen que, aún, América de Cali tiene vida en la competencia y esto hará que los escarlatas vayan a Barranquilla con el objetivo de dañar la fiesta de Curramba y dejar tristeza en los hinchas tiburones. Una victoria del cuadro de la sultana del Valle lo pondría a definir una clasificación a la final en la última fecha en el Pascual Guerro.

Titi Rodríguez celebra victoria con el Junior X: @JuniorClubSA

¿A qué horas es el partido del Junior HOY vs. América de Cali?

El choque entre tiburones y escarlatas se encuentra programado para este jueves, 4 de diciembre, a partir de las 8:35 de la noche. Duelo que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la quinta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.



¿Dónde ver el duelo Junior vs. América de Cali?

El equipo de Blog Deportivo tendrá todas las emociones de este choque en la señal de YouTube y por 89.9 FM, totalmente gratis y online. Para acceder solo necesitará encender su radio o tener acceso de internet en su celular.

¿Qué pasa si Junior gana HOY?

Si en Medellín, Atlético Nacional empate o pierde y Junior gana, el cuadro tiburón será automáticamente el segundo finalista de la Liga BetPlay y se enfrentaría al Deportes Tolima por la búsqueda de la estrella.



Posibles alineaciones Junior vs. América HOY