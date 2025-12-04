Junior se va de Barranquilla en 2026: esta sería la ciudad en la que jugaría

Ad portas de definirse el segundo finalista de la Liga BetPlay 2025-II, Fuad Char, el máximo accionista del Junior de Barranquilla, piensa en el 2026 del equipo y en especial el estadio en donde estará disputando sus partido profesionales debido a la renovación que tendrá el Metropolitano que lo obliga a alejarse de casa.

Sin embargo, el cuadro tiburón aseguró torneo internacional en 2026 -a falta de confirmarse si Sudamericana o Libertadores-, hecho que lo obliga a salir de Barranquilla en 2026 debido a que el estadio Romelio Martínez no cumple con los criterios de Conmebol para disputar la competencia internacional y el tiburón saldrá de casa en la próxima temporada.

Titi Rodríguez celebra victoria con el Junior X: @JuniorClubSA

Esta ciudad recibirá al Junior de Barranquilla en 2026

En una reunión en Barranquilla este 4 de diciembre, Char habló de la situación del Metropolitano y confirmó que será Cartagena la ciudad que recibirá al cuadro tiburón en 2026. No obstante, esto solo será por torneos internacional, es decir, si el equipo disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá que enfrentarla en la capital del Bolívar -mismo caso en la Copa Sudamericana- al cumplir los criterios de Conmebol.

"Vamos a quedar campeones y lógicamente haremos los ajustes para hacer una representación en la Libertadores muy digna, de acuerdo a nuestra afición del Atlántico y en todo el país (...) Para los eventos de Copa Libertadores (Cartagena), los torneos locales los jugaremos en el Romelio Martínez. Sí, allá porque cumple los requisitos de Conmebol", dijo el máximo accionista.



En ese orden de ideas, la Liga y Copa BetPlay la disputarán en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, mientras que para torneo internacionales saldrán de la capital del Atlántico.

Cartagena. Blu Radio.

¿Cuál es el estadio de Cartagena?

La capital de Bolívar cuenta con el reconocido y famoso estadio Jaime Morón, casa del Real Cartagena. Un reciente que cuenta con todos los parametros Conmebol con una capacidad de 16.000 espectadores, nombre que lleva en honor el futbolista que fue goleador con Millonarios e histórico con la Selección Colombia.