Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Junior se va de Barranquilla en 2026: esta sería la ciudad en la que jugaría

El cuadro tiburón se alejará de casa en 2026 y las directivas ya decidieron en dónde estará el equipo jugando sus partidos profesionales y competencias.

