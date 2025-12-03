Deportes Tolima empata y es el primer finalista de la Liga BetPlay 2025-II

Ahora más que nunca, Lucas González se acerca a su primer título como entrenador tras varios años intentándolo, pero, finalmente, con Deportes Tolima llega a su primera final y sin duda no querrá dejar pasar la oportunidad de alzar un trofeo para sumar en su palmarés.

Lo intentó con Águilas Doradas y América de Cali sin mucho éxito, se fue a Argentina a escribir un nuevo capítulo, en donde tampoco tuvo suerte, pero en Ibagué encontró el camino que lo tendrá a tan solo 180 minutos de tener su primer título como técnico en propiedad.

Este 3 de diciembre de 2025, será una fecha especial para González tras sacar el 0-0 en Santander y confirmar su primera final como técnico. Pese al intento de Bucaramanga por lograr el resultado, el planteamiento del cuadro pijao fue superior y dio efecto para conseguir el resultado esperado.

Deportes Tolima vs. Bucaramanga X: @cdtolima

La compaña del Deportes Tolima, sin duda, fue de alto nivel estando casi todas las fechas entre los ocho primeros y avanzando en los cuadrangulares finales sin mayor dificultad. Venció a Independiente Santa Fe y puso bajo las cuerdas al Bucaramanga para ahora estar cerca de bordar su cuarta estrella en el fútbol profesional colombiano.



Desde la creación de los torneos cortos, Tolima se volvió en uno de los tradicionales en instancias finales. No por nada ha disputado 12 en toda su historia, pero con el historial en contra de 9 perdidas. Pero tendrá revancha tras hace un año perderla contra Atlético Nacional; sin embargo, el panorama aún no descarta la posibilidad de que este año se pueda repetir.

El rival del cuadro de Ibagué aún no se ha definido, pues Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla aún tienen posibilidades de alcanzar la gran final y quedan dos fechas para que llegue el cierre del Grupo A; eso sí, el que más cerca se encuentra de lograrlo es el cuadro tiburón de Alfredo Arias.