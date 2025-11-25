En vivo
Deportes  / Fútbol Colombiano  / Video: infantil expulsión de lateral del Deportes Tolima; le pegó en la cara a otro

Video: infantil expulsión de lateral del Deportes Tolima; le pegó en la cara a otro

El cuadro pijao logró la victoria en su visita a Bogotá, pero el protagonismo se lo terminó robando Cristian Arrieta por una jugada infantil que le afectó la tranquilidad a su equipo.

