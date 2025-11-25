Video: infantil expulsión de lateral del Deportes Tolima; le pegó en la cara a otro

Gran victoria de Deportes Tolima en su visita este martes, 25 de noviembre, a Bogotá. Pero si bien el trámite del partido fue casi perfecto para el cuadro pijao, una expulsión le dio protagonismo al cuadro cardenal y que, por poco, logra el empate de lo que era una derrota de 2 a 0 en los primeros 45 minutos.

El expulsado fue el lateral Cristian Arrieta, en una acción infantil que dejó a su equipo con 10 en cancha. El lateral le mandó un golpe a la cara a Joaquín Sosa frente al árbitro y el línea, quienes no duraron dos veces en mostrarle la cartulina roja al número '71' del conjunto ibaguereño. Pese a eso, el equipo de Lucas González pudo mantener el resultado e irse con los tres puntos a casa.

"Irresponsable el jugador del Tolima con un 2-0 a favor"; "Muy irresponsable hacer eso en ese momento del partido", "Menos mal se iba ganando, o hubiese cobrado el partido", son algunos comentarios de hinchas molestos.



Este es el momento de la expulsión de Cristian Arrieta en el Deportes Tolima

🟥 ¡EXPULSADO CRISTIAN ARRIETA! Golpe en la cara del lateral del 'Pijao' sobre Sosa de Santa Fe y con unmo menos Tolima. #LALIGAxWIN 🦁🔥🐷 pic.twitter.com/KN0rFW99z6 — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2025

Aún así, el técnico del cuadro pijao respaldó al lateral y aseguró que son errores que se comenten en la cancha de los cuales se debe aprender y evitar volver a cometerlos en un futuro, pues en otro tipo de circunstancia podría ser una situación fatal que puede hasta arrebatar un título.



Ahora, el cuadro pijao deberá preparar su próximo partido que, justamente, nuevamente frente a Independiente Santa Fe el próximo sábado, 29 de noviembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 5.:30 de la tarde.

Con este resultado, los dirigidos por Lucas González ocupan la punta del grupo B de los cuadrangulares y se acercan al objetivo de disputar la gran final del fútbol profesional colombiano en esta Navidad.