Insólita falta cometió el arquero del Deportes Tolima que terminó en gol de Bucaramanga

De no creer una falta durante el duelo entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga este 19 de septiembre en la Liga BetPlay. El portero del cuadro pijao Cristopher Fiermarín arrolló por completo a Fáber Gil y terminó cediendo un penal en contra que terminó al fondo de la red.

La jugada arrancó de un tiro libre que tuvo el cuadro ‘leopardo’ y cobró Carlos Hernao, que sin mayor problema la retuvo el guardameta pijao, pero, de un momento a otro, salió con la pelota en manos y arrolló a Fáber Gil en el centro del área sin sentido alguno.

Por supuesto, en ningún momento fue a disputar la pelota y el juez de campo determinó que era falta rigurosa. No solo le sacó la tarjeta amarilla, sino que, además, terminó en gol de Bucaramanga debido a que señalaron pena máxima por este hecho.

“Descongelen al caballero Neto Volpi”; “Póngale un psicólogo a ese equipo las mismas estupideces de siempre”; “Le hemos caído con todo a cuesta por sus embarradas”; “Malos los cambios, hoy es toda del arquero y técnico. Saco al que mejor jugaba”, fueron comentarios de algunos hinchas por la rigurosa situación.



El partido terminó en derrota para el Deportes Tolima, por lo que los hinchas del Vinotinto y oro culparon de cierta forma al golero por haber cometido este error, que de no darse el desarrollo del partido pudo ser otro.

Con este resultado, Deportes Tolima quedó en la quinta posición de la Liga BetPlay y ya piensa en el próximo partido frente a Medellín el 27 de septiembre.