Terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón: activa una alerta por tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 estremeció este lunes el norte de Japón y encendió las alarmas en varias prefecturas costeras. El movimiento telúrico llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a emitir una alerta de tsunami de hasta 3 metros, una advertencia que movilizó a más de 13.000 personas hacia refugios habilitados en zonas seguras. Hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños materiales significativos, pero la alerta continúa activa mientras se monitorean las costas.

El sismo se registró a las 11:15 p. m. (hora local) frente a las costas de la prefectura de Aomori, con un epicentro ubicado a 50 kilómetros de profundidad. La magnitud del fenómeno hizo que el temblor se sintiera en buena parte del país, desde el norte hasta el centro y el este del territorio japonés. Incluso en Tokio se percibió el movimiento, aunque con una intensidad leve.

ÚLTIMA HORA: un terremoto de magnitud 7.2 golpea el norte de Japón 🇯🇵se emite un aviso de tsunami local pic.twitter.com/xBj8vpw2zw — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) December 8, 2025

Zonas más afectadas por el movimiento telúrico en Japón

En Hachinohe, una ciudad cercana al epicentro, el terremoto alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa, que evalúa el grado de agitación sobre la superficie y el potencial destructivo. En los pueblos de Oirase y Hashikami, la intensidad fue de nivel 6 inferior, según el reporte oficial.



El temblor también se sintió en prefecturas distantes, aunque con menor impacto, lo que demuestra el alcance del movimiento. Las autoridades destacaron que, si bien no se han registrado daños graves, la zona continúa siendo vigilada ante la posibilidad de réplicas.



Alerta de tsunami en Aomori, Iwate y Hokkaido

La JMA emitió una alerta de tsunami de hasta 3 metros para las costas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido. Se prevé que las olas puedan llegar pasada la medianoche. También se activó una alerta menor, de hasta un metro, para Miyagi y Fukushima, mientras que en el resto del litoral del Pacífico se ordenó a la población mantenerse alejada de la costa por posibles variaciones en el nivel del mar.

Más de 13.000 personas fueron instadas a evacuar de inmediato hacia zonas altas o refugios oficiales. Las autoridades locales continúan monitoreando la situación y reiteraron el llamado a no regresar a las áreas costeras hasta que se levanten las alertas oficiales.

