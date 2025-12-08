Al menos 16 heridos al desplomarse una pequeña edificación en Río de Janeiro

Al menos 16 personas quedaron heridas, aunque ninguna de gravedad, por el desplome este lunes de parte de una edificación de dos pisos en Río de Janeiro, informaron los bomberos de esta ciudad brasileña.

El derrumbe se produjo hacia las 4.30 hora local (7.30 GMT) de este lunes en una antigua edificación con varios minúsculos apartamentos en Catete, barrio de la región central de Río de Janeiro.

De acuerdo con los bomberos, la estructura interna del inmueble se vino abajo por razones desconocidas y los habitantes de la edificación quedaron atrapados entre los escombros.

Al menos 50 bomberos participaron en la operación y tuvieron que cortar y remover gran cantidad de volúmenes de concreto, madera y metal para rescatar a las víctimas.



Los socorristas contaron con la ayuda de perros adiestrados en la búsqueda de víctimas y con drones equipados con cámaras térmicas.

De las 16 personas retiradas de entre los escombros, la última de las cuales una anciana localizada tras casi tres horas de búsquedas, tan solo tres tuvieron que ser enviadas a hospitales, aunque no corren riesgo de vida.

"Era una casa que se vino abajo sobre otra. Las personas se salvaron porque eran apartamentos muy pequeños, con muchas columnas, lo que permitió que quedaran atrapadas en bolsas de aire", explicó el vocero del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, mayor Fábio Contreiras.

Pese a la gravedad del accidente, la fachada de la edificación quedó intacta.