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Video: hombre sobrevivió de milagro luego de que un árbol le cayera encima durante una tormenta

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Agentes de policía que participaron en la Operação Contenção (Operación Contención) salen de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025. Al menos 2.500 agentes participaron en una operación para arrestar a narcotraficantes del Comando Vermelho (CV), que resultó en la muerte de al menos 18 sospechosos y varios policías.
Nación

"No entramos a matar": Policía de Río justifica operación contra bandas con 132 muertos

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