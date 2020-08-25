Las tormentas y las fuertes lluvias pueden convertir en cuestión de segundos un lugar aparentemente seguro en un escenario de alto riesgo. La caída de árboles, ramas, postes o estructuras debilitadas por el viento representa uno de los mayores peligros durante estos fenómenos climáticos, incluso para quienes simplemente esperan un vehículo o caminan por la acera.Precisamente, una de estas situaciones quedó registrada en video en Río de Janeiro, Brasil, donde un hombre logró salvarse de forma casi milagrosa después de que un árbol de gran tamaño se desplomara sobre él en plena tormenta.Así ocurrió el accidente que terminó en un milagroLas imágenes muestran que el sujeto se encontraba de pie junto a un árbol, casi al borde de una vía. Al parecer, esperaba un vehículo o el momento adecuado para cruzar la calle, mientras el fuerte viento azotaba la zona.Sin previo aviso, el árbol cedió y cayó directamente sobre él. La escena, captada por una cámara de seguridad, muestra que todo ocurrió en apenas unos segundos, sin que la víctima tuviera tiempo de reaccionar o ponerse a salvo.Sin embargo, el desenlace fue inesperado. En lugar de quedar aplastado por el tronco, el hombre quedó atrapado entre las ramas, lo que amortiguó el impacto y evitó una tragedia.Al percatarse de lo sucedido, varias personas que estaban cerca corrieron a auxiliarlo. Pese a la angustia del momento, el hombre consiguió salir por sus propios medios de entre las ramas y, según se observa en el video, parecía encontrarse en buenas condiciones.De acuerdo con la información conocida posteriormente, el hombre solo sufrió lesiones leves, un resultado que muchos calificaron como un verdadero milagro debido a la magnitud del accidente y las dimensiones del árbol.¿Cómo protegerse durante una tormenta o fuertes vientos?Si se presenta una tormenta con fuertes vientos o lluvias intensas, las autoridades recomiendan:Evitar permanecer o estacionarse debajo de árboles de gran tamaño, especialmente si hay ráfagas de viento.Alejarse de postes, vallas publicitarias y estructuras que puedan desprenderse.Buscar refugio en un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.Si conduce, reduzca la velocidad y deténgase únicamente en un sitio seguro, lejos de árboles y cables eléctricos.Mantenerse atento a las alertas emitidas por las autoridades y organismos de gestión del riesgo.No intentar retirar ramas o árboles caídos si hay cables eléctricos cerca; en ese caso, informe de inmediato a los servicios de emergencia.