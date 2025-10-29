En vivo
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Letal operación policial en Río de Janeiro deja más de 100 muertos: favelas hallan 40 cadáveres

Letal operación policial en Río de Janeiro deja más de 100 muertos: favelas hallan 40 cadáveres

El operativo movilizó a unos 2.500 agentes y tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto.

Una mujer llora junto a los cuerpos alineados en la plaza São Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha de Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras la Operación Contención.
Los cuerpos se amontonaron en barrios pobres de Río de Janeiro el 28 de octubre, cuando la policía lanzó la mayor redada contra los narcotraficantes de la ciudad, dejando al menos 64 muertos en escenas de violencia extrema.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles acompañó el rescate de algunos de los cadáveres.

La recuperación de los cuerpos, que sigue en curso, está siendo realizada por los vecinos de los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, sin ayuda de las autoridades.

El balance de víctimas de la operación asciende a más de 100 fallecidos, entre ellos 4 policías, y todavía no está claro si los cadáveres recuperados este miércoles se incluyen en esa lista.

Operación policial en Río de Janeiro
Hasta 2.500 agentes fuertemente armados, con el apoyo de vehículos blindados, helicópteros y drones, participaron en la operación contra la principal banda de narcotraficantes de Brasil en dos favelas del norte de Río.
Foto. AFP

Los cadáveres, todos de hombres, quedaron tendidos en el suelo, lado al lado, a la vista de los vecinos y de los periodistas que llegaron al lugar.

La operación de rescate, realizada en zonas boscosas en las inmediaciones de las favelas, fue liderada principalmente por mujeres, que estaban a la búsqueda de sus compañeros, hermanos o hijos.

De acuerdo con el último reporte oficial, divulgado la noche del martes, la operación dejó 64 muertos, 11 heridos, entre ellos 8 policías, y se saldó con 81 detenciones.

El Gobierno regional no ofreció datos sobre cuántos cadáveres fueron recuperados el martes.

Operación policial en Río de Janeiro
Operación policial en Río de Janeiro
Foto: AFP

El operativo movilizó a unos 2.500 agentes y tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotraficantes de Brasil.

Los narcotraficantes respondieron con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, una región pobre y donde se realizó la operación.

Las operaciones y los bloqueos llevaron a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos y con una situación normal en el tráfico de vehículos, después de la jornada de caos.

Río de Janeiro

