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Quieren repetir la misma fórmula de 2022: alcalde de Medellín por bloqueos indígenas en La Alpujarra

Desde la madrugada, aproximadamente 500 indígenas, incluyendo a unos 180 menores de edad, se apostaron en los ingresos de La Alpujarra, impidiendo el acceso a funcionarios y ciudadanos que requieren servicios de la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y el Palacio de Justicia.

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