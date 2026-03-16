Más de ocho horas de bloqueos en La Alpujarra: 16 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 16 de marzo de 2026:
- Aumentan los casos de sarampión importados en Colombia.
- El precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril.
- Se completan más de ocho horas de bloqueos de comunidades indígenas en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín.
- La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente la primera emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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