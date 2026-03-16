Más de ocho horas de bloqueos en La Alpujarra: 16 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 16 de marzo de 2026:



Aumentan los casos de sarampión importados en Colombia.

importados en Colombia. El precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril.

se mantiene por encima de los 100 dólares por barril. Se completan más de ocho horas de bloqueos de comunidades indígenas en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín.

de comunidades indígenas en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín. La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente la primera emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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