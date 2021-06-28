En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Lionel Messi
Olmedo López y Sneyder Pinilla
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Primera Línea

Primera Línea

Metro de Bogotá.
Bogotá

Estas serán las 11 estaciones de la Línea 2 del metro de Bogotá: desde Suba a Chapinero

Cierran puente de 1ra de Mayo
Bogotá

Advierten a conductores en el sur de Bogotá: cerrarán importante puente por obras del metro

David Fernández
Nación

Última llamada de joven de Primera Línea que fue asesinado por disidencias: “No crea lo que dicen”

paro-de-arroceros-en-tolima.jpg
Nación

Esto exigen arroceros para levantar paro: "No somos Primera Línea, merecemos respeto"

Alias '19' lanza duro mensaje contra Gustavo Petro y pide que se reúna con la Primera Línea
Nación

Alias '19' lanza mensaje a Gustavo Petro y pide que se reúna con la Primera Línea

Amenazas a TransMilenio después de condena a miembros de la 'Primera Línea’
Bogotá

Amenazas a TransMilenio después de condena a miembros de la Primera Línea

Alias ‘19’ se burla tras confirmación de condena por tortura: “Me parece absurdo”
Judicial

Alias ‘19’ se burla tras confirmación de condena por tortura: “Me parece absurdo”

Confirman condena a ‘alias 19’, líder de la Primera Línea del Portal Américas, y a otros tres integrantes
Judicial

Confirman condena a alias '19', líder de la Primera Línea del Portal Américas, y a otros integrantes

Martillo de justicia.
Santanderes

Joven pagará cárcel por ataque a un CAI en Bucaramanga durante protesta del 2021

Bloqueos por el paro nacional
Bogotá

Reaparecieron integrantes de Primera Línea en Bogotá: hay varios bloqueos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad