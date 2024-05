Minjusticia sobre Primera Línea: "Es para que atiendan el juicio en libertad condicional"

El presidente Gustavo Petro realizó una nueva jornada de Gobierno con el Pueblo y desde Cali el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a una posible libertad de los jóvenes detenidos en el marco de las protestas durante el Gobierno Duque.

“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar. Pero ahora con la nueva fiscal, sé que muy pronto ella va a expedirla y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, explicó Osuna.

Este martes 14 de mayo, el ministro de Justicia volvió a referirse a este tema. “La Fiscalía está revisando el tema y no ha habido una respuesta y por supuesto que acataremos y recibiremos con beneplácito cualquiera que sea su directriz”, aseguró el ministro.

Osuna también agregó que la idea es que quienes no están condenados puedan enfrentar su juicio bajo la libertad condicional.

“Habría que distinguir entre los que están sindicados, los que están condenados y que los abogados lo soliciten, no es automático. Pero efectivamente se podría, si hay un cambio de imputación para los que no estén sindicados y por el tiempo que ha pasado, si están privados de la libertad, podríamos estar ante una causal de libertad condicional para que atiendan el juicio en libertad”, explicó el ministro Osuna.