Sociedad de Activos Especiales estudia otorgar un hotel a integrantes de primera línea en Medellín

Polémica ha generado en Medellín el estudio, en términos jurídicos y de infraestructura, que lleva a cabo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para otorgar un hotel para que sea administrado por jóvenes integrantes de la primera línea.

La solicitud se encuentra en un comité y debe pasar por trámites habituales de debida diligencia como cualquier otra para su estudio, según aclaró la entidad. Para ello, se realizaron visitas a alojamientos en la zona nororiental de la ciudad, El Poblado y la carrera 70. Mauricio Urquijo, director regional Occidente de la SAE, indicó que esto se haría a través de alianzas público populares.

"Con los jóvenes de la primera línea hemos establecido diálogos, por supuesto, con el propósito de hacer alianzas público-populares para la creación de valor público. Nosotros estamos convencidos que la juventud ha sido perseguida y la Sociedad de Activos Especiales les está tratando de dar la mano", manifestó Urquijo.

Por ahora, esta posibilidad ha generado polémica porque durante las protestas del estallido social en Colombia en el 2021, los integrantes de la llamada primera línea fueron protagonistas de desmanes y actos de vandalismo, además de que se enfrentaron a las autoridades.

La entidad, que administra bienes tras procesos de extinción de dominio, aclaró en un evento del barrio Antioquia en Medellín que no regala estas propiedades, sino que las entrega a organizaciones que presentan un proyecto productivo para que las operen, con precios de arriendo inferiores al mercado, mientras que estas se comprometen a pagar gastos prediales y mantenerlas en buenas condiciones.

Entregas de inmuebles

Precisamente en este espacio fueron entregado 10 inmuebles a organizaciones sociales y gerencias populares. Entre ellos, un terreno de 540 m² al ICBF para establecer defensorías de familia y un hotel de 0.4 hectáreas a la Asociación Regional de Mujeres del Oriente (AMOR) en El Peñol, para desarrollar un proyecto turístico que beneficiará a 50 mujeres y sus familias.