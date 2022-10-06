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Blu Radio  / Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE

Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE

Reunión seguridad sobre invasiones en Jamundí, Valle.
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Autoridades en el Valle piden respaldo de la SAE para intervenir invasiones en Jamundí

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Decretan extinción de dominio a casa abandonada de René Higuita en Medellín

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Entregan al Gaula propiedad en El Poblado que perteneció a miembros del Cartel de Medellín

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SAE entregó oficialmente antiguo museo de Pablo Escobar a fundación: será un hogar de paso

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Más de 30 inmuebles vinculados al narcotráfico en Córdoba y Urabá fueron recuperados por la SAE

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Antioquia

Por ocupación irregular, SAE desalojó dos inmuebles que pertenecieron a la mafia en Medellín

Local de Lili Pink
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Fiscalía ya entregó bienes por $534.000 millones a la SAE en caso ligado a Lili Pink

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Economía

Lili Pink seguirá funcionando pese a operación de extinción de dominio, dice gerente interventor

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SAE inició desalojo de iglesia cristiana que funcionaba en edifico de Titos Bolos en Barranquilla

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Previo a subasta, la SAE ordena el desalojo de ‘Titos Bolos’ en el norte de Barranquilla

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