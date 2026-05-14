Fiscalía ya entregó bienes por $534.000 millones a la SAE en caso ligado a Lili Pink

La Fiscalía General de la Nación entregó a la Sociedad de Activos Especiales bienes avaluados en más de 534.000 millones de pesos dentro de la investigación relacionada con presuntas operaciones de contrabando y lavado de activos que tendrían conexión con mercancía destinada a la marca Lili Pink.

La decisión fue adoptada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, quien puso bajo administración de la SAE 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama y una sociedad comercial.

Además de estos bienes, las autoridades también entregaron recursos líquidos representados en 3.068 millones de pesos hallados en productos financieros y otros 49 millones de pesos en efectivo.

Durante las diligencias de ocupación, la Fiscalía constató que los activos intervenidos continúan integrados funcionalmente a la operación de la sociedad y mantienen actividad comercial en los establecimientos ocupados. Por esta razón, se determinó que la SAE deberá garantizar la conservación, productividad y control de los bienes mientras avanza el proceso judicial.



Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas importadoras consideradas por las autoridades como sociedades de papel.

De acuerdo con el ente acusador, estas compañías habrían sido utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros, permitiendo así el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos con apariencia de legalidad.

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Las actividades investigativas también evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o viviendas residenciales que no guardaban relación con el objeto comercial reportado ante las autoridades.

La Fiscalía sostiene además que las maniobras detectadas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal investigado.

Por estos hechos, Walter Francisco Martínez Martínez fue imputado por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

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Las investigaciones continúan para establecer el alcance de las operaciones ilegales y la posible participación de otras personas vinculadas con el esquema de importaciones y comercialización bajo análisis judicial.