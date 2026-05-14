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Temblor de 5.6 sacudió al Pacífico colombiano en la mañana de este jueves

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el temblor se reportó a eso de las 7:48 de la mañana.

temblor pacífico.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un evento sísmico preliminar registrado a las 7:48 de la mañana, hora local, de este jueves 14 de mayo de 2026.

De acuerdo con el boletín divulgado por la entidad, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.6 y tuvo su epicentro en el pacífico del país, puntualmente en el departamento del Chocó.

Dónde se sintió el temblor en Colombia?

Aunque el reporte oficial es preliminar, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que el movimiento se sintió en ciudades y municipios del suroccidente colombiano, especialmente en zonas cercanas a Cali y Popayán.

La magnitud de 5.5 puede generar percepción amplia del temblor en diferentes regiones del país, dependiendo de factores como la profundidad del evento y las condiciones geológicas de cada zona.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al sismo.

El boletín del SGC es preliminar

El Servicio Geológico Colombiano aclaró que la información suministrada en el mapa es automática y preliminar, por lo que aún puede ser ajustada una vez sea revisada por expertos en sismología.

Además, la entidad indicó que la localización oficial de algunos eventos sísmicos en áreas específicas puede ser determinada posteriormente por agencias internacionales especializadas.

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