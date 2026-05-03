Gobernadora de Chocó denuncia colapso del único hospital de segundo nivel del departamento

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció la crisis y pidió un plan de choque urgente para estabilizar la atención y proteger la vida de los pacientes.

“En los últimos días el hospital ha tenido que declarar la alerta roja hospitalaria por una sobreocupación del 340%, con el servicio de urgencias colapsado. El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud. Es necesario un plan de choque urgente que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios”, señaló la gobernadora en su cuenta de X.

La mandataria advirtió que el hospital, que es el único de segundo nivel en todo el departamento y que está intervenido por el Gobierno nacional, ha tenido que declarar alerta roja hospitalaria en los últimos días.

La administración departamental extendió la declaratoria de emergencia sanitaria ante el colapso de la red y, dentro de los límites que impone la intervención, ofreció sumar esfuerzos en las obras necesarias para ampliar la capacidad del centro médico.



#AestaHora Este es el estado del Hospital San Francisco de Asís, único hospital de 2do nivel en todo el departamento del Chocó. En los últimos días el hospital ha tenido que declarar la alerta roja hospitalaria por una sobre ocupación del 340% con el servicio de urgencias… pic.twitter.com/toZKnVKmoT — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) May 4, 2026

El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud desde el 28 de noviembre de 2025, tras ocho meses de vigilancia especial (1 de marzo de 2025).

La Supersalud confirmó fallas graves en la atención, la gestión administrativa y las condiciones de seguridad para los pacientes. La entidad removió a la gerente y a la junta directiva, y designó a Osiris del Carmen Casas Mena como agente especial interventora.

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La crisis del San Francisco de Asís tiene un problema estructural, donde la oferta de servicios especializados es limitada. Las deudas de las EPS, la escasez de medicamentos y la dificultad para remitir pacientes a centros de mayor complejidad agravan la congestión. Según un reporte del 10 de agosto de 2025, el hospital ya enfrentaba una sobreocupación cercana al 200%, el doble de su capacidad instalada.