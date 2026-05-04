"Si hay voluntad de paz, que sea fidedigna": gobernadora de Chocó tras atentados del ELN

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lanzó un llamado contundente tras los recientes ataques del ELN en la estación de Policía de Santa Rita, en Río Iró. En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, pidió que cualquier intención de diálogo se traduzca en acciones reales.

Durante su intervención en Mañanas Blu, Córdoba fue enfática: “Si hay voluntad de paz, los chocoanos vamos a decir que sí, pero que sea fidedigna y con hechos”. La mandataria insistió en que el cese de la violencia debe reflejarse en el fin de prácticas como el reclutamiento forzado y los ataques armados.

Las declaraciones se dan en medio de una escalada violenta marcada por ataques con explosivos y drones. Según explicó, solo en la cabecera municipal de Río Iró se han registrado al menos seis atentados con este tipo de tecnología, lo que ha incrementado el miedo entre la población civil.

La gobernadora advirtió que el uso de drones por parte del ELN representa un cambio en las dinámicas del conflicto. “Este tipo de tecnología termina atemorizando a todo mundo”, aseguró, al describir el impacto psicológico que generan estos ataques en comunidades vulnerables.



Córdoba también denunció que ha sido objeto de amenazas directas por parte de ese grupo armado ilegal. “Me han sacado en panfletos por denunciar. Tienen sometida a la comunidad con temor”, afirmó, reiterando que no existe justificación para la violencia en el territorio.

En contraste, destacó que durante las recientes elecciones no se registraron hechos violentos en el departamento. Sin embargo, subrayó que el cansancio social frente al conflicto es evidente y que la paz sigue siendo una exigencia urgente de la ciudadanía.

“Estamos fatigados de tanta guerra”, expresó, al insistir en que los gestos de paz deben ir acompañados de decisiones concretas como el desminado del territorio y el respeto por la democracia en las regiones afectadas.



Crisis de salud en Chocó

La mandataria también alertó sobre la crisis humanitaria derivada de los ataques, especialmente en el sistema de salud. La declaratoria de alerta roja hospitalaria evidencia el colapso de los centros médicos en el departamento.

Publicidad

“La atención es indigna, con ocupaciones superiores al 300 %, con pacientes en el piso”, denunció. En ese sentido, confirmó que ya solicitó una reunión urgente con las autoridades nacionales para enfrentar la emergencia sanitaria.

Finalmente, Córdoba advirtió que el Hospital San Francisco de Asís arrastra problemas estructurales desde hace años. Aunque reconoció algunos avances del Gobierno, insistió en que la respuesta debe ser integral para garantizar condiciones dignas en medio de la crisis.