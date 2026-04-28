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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mujer que acudió a cita con presunto miembro del ELN fue hallada muerta en Valdivia, Antioquia

Mujer que acudió a cita con presunto miembro del ELN fue hallada muerta en Valdivia, Antioquia

La víctima había desaparecido hace más de dos semanas; autoridades investigan los móviles del crimen en esta zona que se disputan el Clan del Golfo y esta guerrilla.

El Ejército hace presencia en La Paulina, en Puerto Valdivia, Antioquia
El Ejército hace presencia en La Paulina, en Puerto Valdivia, Antioquia.
Foto: Séptima División del Ejército
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Como Karol Daniela Cuartas Barrientos, de 20 años de edad, fue identificada la joven hallada sin vida en zona rural del municipio de Valdivia, luego de permanecer desaparecida durante más de dos semanas.

El caso ha generado conmoción, pues según relataron sus familiares, la mujer salió el pasado 11 de abril con el propósito de cumplir una cita con un presunto integrante del ELN. Desde ese momento, perdieron todo contacto con ella y no volvieron a tener noticias sobre su paradero hasta el hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia, el cadáver fue encontrado en la vereda Raudal Viejo, ubicada a unas tres horas del casco urbano. La joven presentaba múltiples heridas por arma de fuego en cabeza, espalda y pecho. El cuerpo fue trasladado inicialmente a la morgue de Valdivia por unidades de bomberos y posteriormente remitido al municipio de Yarumal para la inspección técnica.

En la zona donde ocurrió el crimen hay presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas el ELN y el Clan del Golfo, quienes se disputan el control del territorio y han protagonizado alteraciones de orden público recientes en este corredor del norte antioqueño.

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Las autoridades indicaron que los móviles del homicidio aún son materia de investigación, por lo que Equipos judiciales adelantan labores para identificar y ubicar a los responsables de este crimen.

Frente al despliegue militar en esa zona rural, la Séptima División confirmó que soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles continúan en el sitio: “Las tropas permanecen atentas y vigilantes para prevenir cualquier situación que pueda alterar el orden y la tranquilidad en el sector”.

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