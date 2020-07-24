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Blu Radio  / Valdivia

Valdivia

El rastro de alias ‘Lobo’: el explosivista que escapó herido y dejó un arsenal en Antioquia
Antioquia

Capturan en Valdivia a alias 'Lobo', cabecilla del Frente 36 de las disidencias de 'Calarcá'

ELN incineró dos camiones y un bus en la vía Medellín - Costa Atlántica.jpg
Antioquia

ELN incineró dos camiones y un bus de Coonorte en la vía Medellín - Costa Atlántica

Tropas de la Brigada 11 del Ejército ubicaron y destruyeron el artefacto explosivo sobre la Troncal de Occidente, sector El Pescado de Valdivia.
Antioquia

Ejército destruyó otro artefacto explosivo del ELN en la vía a la Costa Caribe, en Valdivia

Camión baleado en vía Valdivia.jpg
Antioquia

Camión baleado y un menor de edad herido dejó nuevo hecho terrorista del ELN en Antioquia

Bus inicinerado en Valdivia.jpg
Antioquia

En medio de paro armado ELN quemó bus de servicio público en Valdivia, Antioquia

Material incautado al Clan del Golfo.jpg
Antioquia

Un abatido y arsenal incautado dejaron combates entre Ejército y Clan del Golfo en Valdivia

corregimiento de valdivia.jpg
Antioquia

Con drones verifican artefacto explosivo que habría sido instalado en zona rural de Valdivia

Ambulancia
Antioquia

Por no autorizar tanqueo de una ambulancia formulan cargos contra exgerente de hospital de Valdivia

300708_Blu Radio. Valdivia / Foto: Personería de Valdivia
Antioquia

Investigan crimen de líder social en zona rural de Valdivia, Antioquia: van 109 en el país

Puente Puerto Valdivia
Antioquia

Tensión en Valdivia: autoridades verifican veracidad de mensajes que anuncian toque de queda

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