En vían entre Ituango y Valdivia capturan a miembro de disidencias con un fusil 

En plena vía del Norte de Antioquia, entre Ituango y Valdivia, fue sorprendido con un fusil y munición alias ‘Bairon’, presunto integrante de las disidencias de las Farc. Sigue la preocupación por la frecuente circulación de armas y explosivos cerca a la troncal a la Costa Caribe

En medio de un complejo panorama de orden público que persiste en varias subregiones de Antioquia como el Norte, las autoridades intensifican las acciones contra grupos armados produciendo capturas de integrantes e incautación de explosivos y armas.

Este fue el caso de alias ‘Bairon’, un presunto integrante del frente 18 de las disidencias de las Farc que fue requerido por tropas del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot cuando transitaba por un sector de la vía que comunica a Ituango con Puerto Valdivia.

#Video En plena vía del Norte de #Antioquia, entre Ituango y Valdivia, fue sorprendido con un fusil y munición alias ‘Bairon’, presunto integrante de las disidencias de las Farc. Hay preocupación por la circulación de armas y explosivos. #VocesySonidos pic.twitter.com/US3SosvCqk — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 30, 2026

Registros visuales de la operación dieron cuenta sobre cómo fue sorprendido ‘bairon’ por parte de los militares ante los que no pudo oponer ninguna resistencia cuando se encontraba en jurisdicción de la vereda Tinajas.



Al presunto criminal le fue hallado en su poder un fusil, cuatro proveedores y 111 cartuchos calibre 5.56 milímetros que fueron incautados y servirán como material probatorio durante el proceso judicial sobre el cual ya está a cargo la Fiscalía General.

Esta captura se conoce pocas horas después que en la misma zona de Antioquia, en la vía Medellín - Costa Caribe, fuera destruido un artefacto explosivo con el que al parecer el ELN pretendía atentar contra este corredor en el sector El Pescado, municipio de Valdivia.

Hay alerta para transportadores y usuarios frecuentes de esta importante vía por las actividades que su alrededor desarrollan diferentes integrantes de grupos armados con el transporte de armas y explosivos. Por eso, piden mayor acompañamiento de la fuerza pública.